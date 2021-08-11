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Giriş Tarihi: 11.8.2021 10:47

48 kaçak göçmen jandarmaya yakalandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
48 kaçak göçmen jandarmaya yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Urla ve Seferihisar ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda 48 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Seferihisar ilçesindeki tatbikat alanı bölgesinde; 8 Somali, 9 Kongo, 3 Afganistan, 1 Yemen, 1 Etiyopya, 1 Senegal, 5 Cibuti uyruklu olmak üzere toplam 28 kaçak göçmeni yakaladı. Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada da Zeytinler Mahallesi'nde O.Ç.'nin kullandığı araçta 2 Suriye, 1 Filistin uyruklu; M.Ö.'nün kullandığı araçta ise 15 Suriye, 1 İran, 1 Filistin olmak üzere toplam 20 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu iddia edilen O.Ç. ve M.Ö. ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi.

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48 kaçak göçmen jandarmaya yakalandı
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