51/2-b trafik cezası nedir? 51/2-b trafik ceza maddesi tutarı ne kadar?

Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan maddelerden biri de 51/2-b trafik cezasıdır. Bu madde de yer alan trafik cezası hız kurallarına uymayanlar için düzenlenmiştir. Resmî Gazete'de 28.11.2020'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranı belirlenerek ceza tutarları hesaplanmıştır. 51/2-b trafik ceza maddesi tutarı da artarak yeni ceza tutarı uygulanmaya başlanmıştır.

51/2-b TRAFİK CEZASI MADDESİ

Madde 51/2-b trafik cezası radar cezası olarak bilinmektedir. Madde 51/2-b'ye göre hız sınırı yüzde 30-50 arası aşılırsa 652 TL idari para cezası verilir. Sürücülere verilecek ceza puanı ise 15'tir.

51/2-b TRAFİK CEZASI TUTARI

Madde 51/2-b'ye göre ceza alan kişiler 652 TL idari para cezası ödemek zorundalar. Ayrıca Ceza puanı da 15 olacaktır. Eğer 15 gün içerisinde ceza ödenirse yüzde 25 indirim uygulanmaktadır. Radar cezası internet üzerinden; Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi, e-devlet veya PTT aracılığıyla sorgulanabilir.

51/2-b TRAFİK CEZASINA İTİRAZ

Radar cezasını kabul etmeyip, itiraz etmek isteyen sürücüler bunu belirli bir süre içerisinde yapması gerekmektedir. Bu süre cezaya ilişkin tebligatın tarafınıza yapıldığı tarihten itibaren 15 gün olarak belirlenmiştir.

İtiraz mercii makamı Sulh Ceza Mahkemesi'dir. Tebligat yoluyla tarafınıza ulaşan tutanakta belirtilen yere başvurmalısınız. Dilekçede tarafınızdan istenilen tüm bilgilerin eksiksiz verilmesi ve itiraz nedenlerinin açıklanması gerekmektedir. Şu evraklar da istenmektedir: