73/c Trafik cezası nedir? 73/c trafik ceza maddesi tutarı ne kadar?

Trafikte hareket halinde iken araç içinde cep telefonları veya benzer iletişim araçlarının kullanılması yasaktır. Bu yasak kanunda 73/c trafik cezası olarak bilinmektedir. Cep telefonu gibi iletişim araçları sürücünün dikkatini dağıttığı için kazaya sebep olması nedeniyle yasaklanmıştır. Hem sürücünün hem de yolcuların can güvenliği için bu yasak Trafik Kanunu'nda 73/c maddesi olarak yer almıştır.

73/c TRAFİK CEZASI MADDESİ

73/c trafik cezası, trafikte hareket halinde iken araç telefonu ya da cep telefonları gibi veya benzer iletişim araçlarının kullanılmasını yasaklayan maddedir.

73/c TRAFİK CEZASI TUTARI

Trafik Kanunu'n 73/c maddesine göre uygulanan para cezası tutarı 2021 yılında 314 TL'dir. Ayrıca 20 ehliyet puanı da kesilir. Cezanın tebliğ gününden itibaren 15 gün süre içerisinde ödenmesi halinde %25 oranında bir indirimin uygulanır. İndirim uygulanırsa 235,50 TL olarak ödeyebilirsiniz.

73/c CEZASINA İTİRAZ

73/c trafik cezasına neden itiraz ettiğinizi belirten Sulh Ceza Hakimliklerine sunulmak üzere dilekçe,