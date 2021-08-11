Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sınav ücreti yatırma sayfası: MEB ödeme sistemi ile 2021 AKS sınav ücreti nasıl yatırılır ve nereden ödenir?

AKS 2021 NE ZAMAN?

Sınav (AKS) 5 Eylül 2021 Pazar günü saat 10.00'da 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacak. Sınava girmeye hak kazandığı halde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri (askerlik ve doğum vb. sebepler ile görevde olmayan) nedeniyle sınava katılamayan aday öğretmenler, göreve başlamalarından sonra yapılacak olan ilk sınava alınacak.

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AKS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Söz konusu kılavuzda belirtilene göre sınav giriş belgesi 27 Ağustos'ta www.meb.gov.tr adresinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü sonra öğrenecek.