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Giriş Tarihi: 11.8.2021 18:38

Aksaray'da otomobil ile çekici çarpıştı: 2 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı

AA
Aksaray’da otomobil ile çekici çarpıştı: 2 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada iki kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da, Nezir Mutlu (30) idaresindeki 68 ABR 364 plakalı otomobil, Aksaray-Gülağaç kara yolu Gücünkaya köyü girişinde Fahrettin Bozlak (37) kontrolündeki 68 ABE 459 plakalı çekici ile çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Nezir Mutlu ile otomobildeki ağabeyi Seyit Mutlu (37) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı çekici sürücüsü Bozlak, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen Mutlu kardeşlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

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Aksaray'da otomobil ile çekici çarpıştı: 2 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı
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