Sosyal medyada Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sahilde Afganistan bayrağının göndere çekildiğine yönelik görüntülerin ardından Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer'den açıklama geldi.

Kaymakam Ürkmezer; "Değerli hemşerilerim; Bugün sosyal medyada çıkan Alanya'da bayrak asma ile ilgili haberlerde çıkan görüntülerden ilki 2018 yılına ait olup görüntüdeki şahıs ülkemiz vatandaşıdır ve Emniyette işlemleri devam etmektedir. İkinci görüntüdekiler ise görüntünün çekildiği yerin personeli olup oradaki birden fazla ülkenin bayrağının bulunduğu direklerden sadece birinin gösterildiği anlaşılmakla birlikte ilgili şahıslar Emniyet müdürlüğümüzce tespit edilerek konu Başsavcılığımıza intikal ettirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Alanya Kaymakamı'ndan Afgan bayrağı açıklaması | Video

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri Alanya sahilinde Afganistan bayrağı çekildiği iddidasıyla yayınlanan görüntülerin ardından harekete geçti.