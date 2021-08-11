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Giriş Tarihi: 11.8.2021 17:05

Alanya’da 60 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 60 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde KOM ekipleri tarafından şüphelendikleri bir kişinin kolisinde yaptıkları aramada toplam 60 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Alanya'nın Saray Mahallesi Galatasaray Caddesi üzerinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri şüphe üzerine durdurdukları H.A ait kolide yaptıkları aramada, çeşitli markalarda 60 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirirken olayla ilgili H.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' suçu kapsamında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılırken Gümrük Kaçağı tütünlere el konuldu.

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Alanya’da 60 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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