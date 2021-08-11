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Giriş Tarihi: 11.8.2021 16:04

Alanya'da Rus kadın turist kazada öldü

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da Rus kadın turist kazada öldü

Alanya'nın Oba Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki Rus kadın turiste motosikletin çarpması sonucunda olay yerinde yaşamını kaybetti motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza dün akşam 21.00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Mustafa H.A.(25) kullandığı motosikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Rus uyruklu Galina Volkovaıa'ya (81) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yola savrularak sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosikletin çarptığı Rus kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşamını yitiren Rus kadın turistin cansız bedeni savcılık ve polis incelemesinin ardından Rus kadının cenazesi yakınlarına teslim edilirken. motosiklet Sürücüsü Mustafa H.A. polis tarafından gözaltına alındı.

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Alanya'da Rus kadın turist kazada öldü
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