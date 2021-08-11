Alanya’da Rus kadın turist kazada öldü

Kaza dün akşam 21.00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Mustafa H.A.(25) kullandığı motosikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Rus uyruklu Galina Volkovaıa'ya (81) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yola savrularak sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosikletin çarptığı Rus kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşamını yitiren Rus kadın turistin cansız bedeni savcılık ve polis incelemesinin ardından Rus kadının cenazesi yakınlarına teslim edilirken. motosiklet Sürücüsü Mustafa H.A. polis tarafından gözaltına alındı.