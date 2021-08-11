Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da yasadışı bahis operasyonu: 1 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 11.8.2021 09:20

Alanya'da yasadışı bahis operasyonu: 1 kişi yakalandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da yasadışı bahis operasyonu: 1 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri merkezli yasadışı bahis çetesi operasyonunda Alanya'da 1 kişi ikametinde yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" suçu kapsamında yaklaşık 6 altı ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında Sanal ortamda yasadışı bahis oynanmasını sağlayarak para transferine aracılık ettikleri tespit edilen suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya'nın Alanya İlçesi'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerce suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 10 adet cep telefonu, 2 adet diz üstü bilgisayar 1 adet masaüstü bilgisayarı harddiski, 6 adet flash bellek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 bin 880 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya'da yasadışı bahis operasyonu: 1 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA