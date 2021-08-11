Alzheimerlı annesine bakarken sanatkar oldu

Alzheimer hastası yatalak annesine baktığı için haftada yalnızca bir saat evden çıkabilen Beykozlu ev hanımı Fatma Şimşek, "sıfırdan" başladığı el sanatları kursunda gösterdiği başarı ve azmiyle atölye açmayı düşleyecek seviyeye geldi. Evden çıkamadığı için hocası eve gelerek derslere devam ettiğini belirten Fatma Şimşek, kendine ekonomik kazanç sağlayacak bir de atölye açmayı planlıyor.

Eşinden ayrıldıktan sonra hayat mücadelesini tek başına sürdüren, 2 küçük çocuğunu büyütüp meslek sahibi yapan Fatma Şimşek, alzhemier hastası annesine bakmak zorunda kalınca çalışma hayatını bırakıp eve kapandı. Komşusu sayesinde, Beykoz Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (BEYSEM)'le tanışan kursiyer Şimşek, El Sanatları Hocası Vildan Kasap'ın inisiyatifiyle eğitimlere haftada yalnızca bir saat katılsa da, hocalarının desteğiyle becerisini günden güne geliştiren, bir birinden güzel el işleri, nakışlar mefruşatlar, örgüler ve ev tekstili ürünleri yapan Şimşek, şayet imkân bulursa, kendine ekonomik kazanç sağlayacak bir de atölye açmayı planlıyor.

USTASI EVDE EĞİTİM VERDİ

BEYSEM'deki tüm hocaların özveriyle çalıştığını da vurgulayan Şimşek: "Hocalarımızın her biri alanında ayrı birer usta. Bizlere sabır ve tatlı bir disiplinle yaklaşıyorlar. Vildan Hocam sanatıyla yalnızca kumaşa, örgüye, nakışa değil, kabiliyetine göre her insana ayrı bir yön veriyor. Kursa gidemediğim zamanlar eve gelip bana ders verdi. O'nun fedakârlığı ve motivasyonuyla hayata dört elle sarıldım" diye konuştu.