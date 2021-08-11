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Giriş Tarihi: 11.8.2021

Anne ve kızın ikiz acısı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Anne ve kızın ikiz acısı
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan Habibe Cankurt'un (42) ikizi Mustafa Arıkan, askerden geldikten sonra 29 Nisan 2003'te trafik kazasında hayatını kaybetti. Kardeşini toprağa veren Habibe Cankurt, 2008'de evlendi ve Emine Buğlem (12) ile Belinay Şeyma (12) isimli ikiz çocukları oldu. İkiz kardeşler, geçtiğimiz 10 Temmuz'da Kürebeli Yaylası'nda Kürebeli Göleti kenarında oynarken ortadan kayboldu. Yapılan aramalar sonucunda Buğlem'in cansız bedeni gölette bulundu. Buğlem, annesinin ikizi olan dayısının yanında toprağa verildi. İkizlerinden birini kaybeden anne kız, birbirlerinee teselli olmaya çalışıyor.
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Anne ve kızın ikiz acısı
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