Anne ve kızın ikiz acısı

Adana
'nın Tufanbeyli
ilçesinde yaşayan Habibe Cankurt
'un (42) ikizi Mustafa Arıkan, askerden geldikten sonra 29 Nisan 2003'te trafik kazasında hayatını kaybetti. Kardeşini toprağa veren Habibe Cankurt, 2008'de evlendi ve Emine Buğlem
(12) ile Belinay Şeyma
(12) isimli ikiz çocukları oldu. İkiz kardeşler, geçtiğimiz 10 Temmuz'da Kürebeli Yaylası'nda Kürebeli Göleti kenarında oynarken ortadan kayboldu. Yapılan aramalar sonucunda Buğlem'in cansız bedeni gölette bulundu. Buğlem, annesinin ikizi olan dayısının yanında toprağa verildi. İkizlerinden birini kaybeden anne kız, birbirlerinee teselli olmaya çalışıyor.