Antalya’da yerel gazeteci Abdullah Yalçın ölü bulundu!

Uzun süredir yalnız yaşayan ve kızı ile torununu görememekten yakınan Yalçın, bir süre önce de evine aldığı bir kadının kendisini dolandırdığını ileri sürerek şikayetçi olmuştu.

Gazeteci Yalçın'ın cansız bedeni Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.