Arama yapılan evde uyuşturucu ve tabanca bulundu

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda yapılan çalışmalar neticecinde bir ihbarı değerlendiren ekipler, C.Ş. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. O sırada evde bulunan Y.M.H. ile K.H.S. isimli şahısların üst ve evde yapılan aramalarda 241 adet Captagon, 30,17 gram Metamfetamin, 281,13 gram sentetik kannabionid, 2,05 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 4 adet Tabanca ve 20 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.H.Ş. isimli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, C.Ş. ile Y.M.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.