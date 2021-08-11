Artvin’de 38 at tır dorsesinde ölüme terk edildi! ’Vicdansızlığın böylesi olur mu?’





GÖZYAŞLARINI TUTAMAYAN GÖNÜLLÜ HAYVAN SEVER KADIN O ANLARI ANLATTI

Hayvanları tır üzerinde ölmek üzereyken gören Nurcan Dizdaroğlu, göz yaşlarını tutamamış, göz yaşlarıyla kovalarla hayvanlara su vermişti. Dizdaroğlu ise o anları şu şekilde anlattı: "İnsanlığın ve vicdansızlığın böylesi olur mu ? Bir dorseye nasıl 38 at sığar. Üstelik çip ve gerekli belgeleri olmadan nasıl yurt dışına çıkartılmaya çalışılır. Atların tır üzerindeki hallerini hiç unutmayacağım. 6 gündür burada nöbetteyiz. Bir an önce yasal işlemlerin hızlandırılması ve şahısların yargılanmasını istiyorum."