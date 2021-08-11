‘Aşı kartı, sürece katkı sağlayacak’





Stadyumlarda aşı kartına bakılması, aşı olmamış ise 48 saat içinde yapılmış PCR testinin negatifliğinin aranması şartı geldi. AVM'lerde, restoran ve kafeler gibi yerlerde buna benzer uygulamalar geliyor. Aşının teşvik edilmesi ve gönüllülük esasına göre uygulanmalı.