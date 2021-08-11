Aşı olmayı erteleyen hasta: Lütfen herkes aşı olsun

Koronavirüs
hastalığına karşı üretilen aşılara bazı vatandaşlar çekimser yaklaşıyor. Hastanedeki Kovid-19 vakalarının çoğu ise aşının olası yan etkilerini öne sürerek aşı olmayı reddeden veya erteleyen kişilerden oluşuyor. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi
'nde koronavirüs tedavisi gören Yasemin Kesmez
(50) de aşı olmayı erteleyenlerden biri. Kesmez, tedavi gördüğü hasta odasında yalnız kalmaktan sıkıldığını belirterek herkesi aşı olmaya davet etti. Kesmez, "Duyduğumuz haberlerde her şey çok değişik yaşanıyor, daha kötü oluyorsunuz gibi şeyler söyleniyor. Kız kardeşlerim aşılarını hep oldu, 2. doz aşılarını da oldular, çok şükür iyiler. Sağlığımız için herkese aşı olun derim. İnşallah bu hastalık bir daha gelmez" dedi.