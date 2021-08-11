Aşırı sıcaklar jeneratörü alev alev yaktı

İstanbul Beşiktaş Levent Mahallesi Aydın Sokak'taki dört katlı işyerinin giriş katındaki jeneratör hava sıcaklığının artması ile birlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Birden alev alan jeneratörü görenler yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. Yangının büyümesi ve içeriye duman dolması yla çalışanlar kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine Beşiktaş ve Seyrantepe itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangın büyümeden müdahale ederek söndürdüler.



Yangının söndürülmesinin hemen ardından itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.