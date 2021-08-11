Ataşehir’de köpeği dövmüştü! O cani yeniden gözaltında!

Ataşehir Ferhatpaşa'da iddiaya göre, mahalle sakinlerinin "Duman" adını verdikleri sokak köpeği, Hasan Kızıl'a ait tavuk ve civcivleri kovaladı. Buna sinirlenen Kızıl, eline aldığı sopayla köpeği öldüresiye dövdü.