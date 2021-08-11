İtfaiye kapıyı kırıp içeri girebildi! Avcılar’daki çöp ev şoke etti

DEFALARCA BAŞVURMUŞLAR



Komşulardan Nurten ile Atilla Çevik çifti, bir alt katında oturan Emine N.'nin sokaklarda ve çöp konteynerlerinden topladığı eşyaları sürekli evine taşıdığını, burasının çöp ev olduğu ve evlerine sürekli böceklerin bastığını, defalarca belediyeye bildirmelerine rağmen bu konuda bir şey yapılmamasından yakındı.