Ayancık’ta selde mahsur kalanlar sahil güvenlik helikopterleriyle kurtarıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan 19 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 helikopterle kurtarıldı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgeye transferi için 2 sahil güvenlik helikopterinin görevlendirildiği bildirildi.
Helikopterlerin kısa sürede bölgeye ulaştığı aktarılan açıklamada, "Görevlendirilen sahil güvenlik helikopteri tarafından şu ana kadar mahsur kalan 19 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Ayancık'a bağlı Avdullu köyünde mahsur kaldığı bildirilen yaklaşık 70 vatandaşımızın tahliyesi maksadıyla 1 Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi bölgeye sevk edilmiştir. Bölgedeki tahliye faaliyetlerine halen devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
AFAD, BARTIN VE SİNOP'TA MEYDANA GELEN YAĞIŞLAR HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Sinop'ta gerçekleşen sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlar için 3 hava aracı görevlendirildiğini, Bartın'da gerçekleşen sel felaketinde kaybolan 1 vatandaşın ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Bugün Sinop'ta ve Bartın'da yaşanan sel felaketlerinin ardından AFAD konuya ilişkin açıklama yayımladı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye ek takviyeler yapıldı. Sinop'ta mahsur kalan vatandaşlar için 3 hava aracı görevlendirildiğini duyuran AFAD, Bartın'da gerçekleşen sel felaketinde kaybolan 1 vatandaşın ise arama kurtarma çalışmalarının 3 ekip tarafından devam ettiğini duyurdu.
Sinop'ta yaşanan sel felaketi için 3 hava aracı 32 personel ile 10 araç, 3 bot ve 2 motopomp, 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder görevlendirildi
Sinop'tan yaşanan sel felaketine yönelik AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sinop ilimizde, 11.08.2021 tarihinde başlayan aşırı yağışlar şehir merkezi ve Ayancık ilçesinde etkili olmuş, bölgede sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Sinop'ta mahsur kalan vatandaşlar için Genelkurmay Başkanlığı'ndan 1, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 olmak üzere 3 hava aracı görevlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca Sinop, Tokat ve Samsun AFAD il müdürlüklerinden 32 personel ile 10 araç, 3 bot ve 2 motopomp bölgede görevlendirilmiştir. Sinop Türkeli Ayancık yolunun ulaşıma kapandığı bilgisi alınmıştır. Bölgede yapılan çalışmalara Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılım sağlamaktadır. Belediye'nin de itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmaları yapmaktadır. SAKOM'dan alınan bilgiye göre Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilmektedir. 11.08.2021 tarihinde Ayancık'ta 240,5 mm, Boyabat'da 76,6 mm, Dikmen'de 54 mm, Erfelek'te 78,6 mm, Gerze'de 72,4 mm, Merkez'de 83,8 mm, Türkeli'nde 88,8 mm yağış düşmüştür. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre Sinop çevrelerinde bugün ve yarın da yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri/12 saat) yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
BARTIN'DA YAŞANAN SEL FELAKETİNDE KAYBOLAN VATANDAŞI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
AFAD tarafından yapılan açıklamada Bartın'da yaşanan sel felaketi için çok sayıda ekip görevlendirildiğini belirtilerek şu ifadeler kaydedildi:
"11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın genelinde başlayan aşırı yağışlar sonucu, sel ve heyelan meydana gelmiştir. Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmalarına Bartın AFAD il müdürlüğünden 6 personel (3 ekip) ile devam edilmektedir. Yürütülen çalışmalara destek vermek üzere, Ankara, Karabük, Sakarya ve Samsun AFAD il müdürlüklerinden 32 personel ile 6 araç, 1 bot, 5 motopomp ve 1 arama köpeği; Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ise sualtı arama ekibi olay bölgesine sevk edilmiştir. Sağlık Bakanlığı'ndan toplam 12 personel ve 4 ambulans ve ilçe itfaiye ekipleri olay bölgesinde görev yapmaktadır. Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçükte yaralanan 13 kişiden 8'inin tedavisine devam edilmektedir. Ulus ilçesine bağlı 12 köye elektrik verilemediği bilgisi alınmıştır."