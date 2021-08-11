Ayancık’ta selde mahsur kalanlar sahil güvenlik helikopterleriyle kurtarıldı

"Sinop ilimizde, 11.08.2021 tarihinde başlayan aşırı yağışlar şehir merkezi ve Ayancık ilçesinde etkili olmuş, bölgede sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Sinop'ta mahsur kalan vatandaşlar için Genelkurmay Başkanlığı'ndan 1, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 olmak üzere 3 hava aracı görevlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca Sinop, Tokat ve Samsun AFAD il müdürlüklerinden 32 personel ile 10 araç, 3 bot ve 2 motopomp bölgede görevlendirilmiştir. Sinop Türkeli Ayancık yolunun ulaşıma kapandığı bilgisi alınmıştır. Bölgede yapılan çalışmalara Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılım sağlamaktadır. Belediye'nin de itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmaları yapmaktadır. SAKOM'dan alınan bilgiye göre Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilmektedir. 11.08.2021 tarihinde Ayancık'ta 240,5 mm, Boyabat'da 76,6 mm, Dikmen'de 54 mm, Erfelek'te 78,6 mm, Gerze'de 72,4 mm, Merkez'de 83,8 mm, Türkeli'nde 88,8 mm yağış düşmüştür. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre Sinop çevrelerinde bugün ve yarın da yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri/12 saat) yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

BARTIN'DA YAŞANAN SEL FELAKETİNDE KAYBOLAN VATANDAŞI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



AFAD tarafından yapılan açıklamada Bartın'da yaşanan sel felaketi için çok sayıda ekip görevlendirildiğini belirtilerek şu ifadeler kaydedildi:

"11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın genelinde başlayan aşırı yağışlar sonucu, sel ve heyelan meydana gelmiştir. Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmalarına Bartın AFAD il müdürlüğünden 6 personel (3 ekip) ile devam edilmektedir. Yürütülen çalışmalara destek vermek üzere, Ankara, Karabük, Sakarya ve Samsun AFAD il müdürlüklerinden 32 personel ile 6 araç, 1 bot, 5 motopomp ve 1 arama köpeği; Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ise sualtı arama ekibi olay bölgesine sevk edilmiştir. Sağlık Bakanlığı'ndan toplam 12 personel ve 4 ambulans ve ilçe itfaiye ekipleri olay bölgesinde görev yapmaktadır. Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçükte yaralanan 13 kişiden 8'inin tedavisine devam edilmektedir. Ulus ilçesine bağlı 12 köye elektrik verilemediği bilgisi alınmıştır."