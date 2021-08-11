AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: Elektrikler ne zaman gelir? İstanbul elektrik arıza ve kesinti listesi

Bugün İstanbul genelinde çeşitli ilçelerde arıza kaynaklı ya da bakım çalışması kapsamında planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. 11 Ağustos Çarşamba günü konut ve iş yerlerinde elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuyla AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranını ziyaret ediyor. İşte 11 Ağustos İstanbul elektrik arıza ve kesinti listesi.
İSTANBUL BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ HARİTASI
NO: 5426320
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI, BAHÇELER, BÜYÜKDERE, GARAJ, ORTAKLAR sk / MERKEZ mah BÜYÜKDERE, PROF. DR. NURETTİN MAZHAR ÖKTEL, İSTİKLAL sk bölgelerinde 11/08/2021 00:00:00 - 11/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5488322
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah KALBURCU MEHMET CAMİİ, KARANFİLLİ ÇAVUŞ sk / MOLLA GÜRANİ mah KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, SELİM SABİT, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ sk / TOPKAPI mah ADIVAR, ALİ BABA, DR. NÂSIRBEY, DULLAR ÇIKMAZI, HALLAÇ HASAN, HAMAM ODALARI, HAMAM ODALARI ARALIĞI, HAMAM ODALARI ÇIKMAZI, KÜRKÇÜ BOSTANI, MÜNECCİM KUYUSU, PAZAR TEKKESİ, PAZAR TEKKESİ ARALIĞI, PAZAR TEKKESİ ÇIKMAZI, SEFA BOSTANI, SEFA HAMAMI, TATLIPINAR, TOPKAPI, TURGUT ÖZAL MİLLET sk / ŞEHREMİNİ mah TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 11/08/2021 00:00:00 - 11/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6168316
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AGAH, AKÇE, ARAF, ARDA, AYSEREN, CELİL, DOĞANÇAY, ECZA, ERASLAN, FATİH, FENER, GÜLYÜZLÜ, GÜZERGAH, HARBİYE, HAZARFEN, KAPTANPAŞA, KARAKUZU, KARTALTEPE, KAZIM KARABEKİR, KİRAZDERE, PEKMEZCİ, PREVEZE, TUNCER, VARLIK, YAVUZER, YUVA, YÜZÜNCÜYIL, ZEHRA, ÇAĞLAGÜL, ÇERİ, ÖZDİL, ÖZLER sk / NENEHATUN mah AFRA, AYÇİÇEK, AZİMLİ, BELİĞ, CUMALİ, CÖMERT, CİHAD, FATİH, FINDIKZADE, GAZA, HÜŞYAR, KADİR, KAZIM KARABEKİR, KUL, MEHPARE, MUASIR, NEDİME, PİRSULTAN, RUŞEN, TEKYILDIZ, TEZEL, TOKCAN, TOPÇAM, YENİ DERE, YENİDÜNYA, YİĞİTCAN, ÖZLENEN sk bölgelerinde 11/08/2021 09:00:00 - 11/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6027317
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, ALTINBAŞAK, AYBARS, AYSUNAY, BARIŞSEVER, DEMİRKAN, GAYRET, GEZEGEN, GÜLCAN, GÜLTEPE, KALDIRIM, KOZLUK, ONAY, POLİS, RAUF, REFAH, SALUR, ZEYCAN sk bölgelerinde 11/08/2021 10:00:00 - 11/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6005326
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah HÜSREV GEREDE, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA sk bölgelerinde 11/08/2021 15:00:00 - 11/08/2021 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
09:00 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: BARIŞ
10:10 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY
10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: 1. HATBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GEDİKLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: KUYUBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: YAZICIBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FAHİR AÇAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: MAZHAR OSMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: İREM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: TAHİR EKDAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: DOSTANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GAZİ MUHTARPAŞA
10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ORAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: DİRLİK
09:00 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3058.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3059.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3073.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3091.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3062.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3060/2.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3060/1.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3060.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3064.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3065.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3057.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3066.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3072.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3074.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3061.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3058/1.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3058/2.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3085.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3003.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3004.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3001.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3054.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3055.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3001.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: 3004.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIKVEYSEL - Sokak: ADA
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA