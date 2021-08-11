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Haberler Yaşam Haberleri Bakan Karaismailoğlu: ”Ayancık’a ulaşmaya çalışıyoruz”
Giriş Tarihi: 11.8.2021 19:33

Bakan Karaismailoğlu: ”Ayancık’a ulaşmaya çalışıyoruz”

İHA
Bakan Karaismailoğlu: ”Ayancık’a ulaşmaya çalışıyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop’un Ayancık ilçesine giden yolu açmaya çalıştıklarını belirterek, “Köylerden Ayancık’a ulaşmaya çalışacağız. Helikopterlerle Ayancık’a ulaşmaya çalışıyoruz.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'a geçerek sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Sinop'ta yaşanan sel felaketinin boyutlarına değinerek Ayancık'la ilgili yolu açmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Afetle karşı karşıyayız. Ayancık'la ilgili yolu açmaya çalışıyoruz. Köylerden Ayancık'a ulaşmaya çalışacağız. Helikopterlerle Ayancık'a ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarımız çalışıyor. Bölgeden ihbarlar geliyor, yoğun şekilde ekiplerimiz büyük bir çaba içinde çalışıyor." diye konuştu.

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Bakan Karaismailoğlu: ”Ayancık’a ulaşmaya çalışıyoruz”
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