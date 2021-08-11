Bartın hava durumu: Bartın’da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaştı

Bartın için son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yaşanan sel ve heyelanların ardından yağışların ne kadar devam edeceği Bartın'da yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın'ın doğusu başta olmak üzere Karadeniz'de yağışların şiddetli olarak etkisini göstereceğini açıkladı.

Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Sinop,Samsun ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi ile Bartın'ın doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık