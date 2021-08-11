Beşiktaş’ta panik: Korku dolu bakışlarla izlediler!

Yangın kafenin altındaki jeneratörden çıkmış. Burada kafe var. Altında da jeneratör var. Buradaki herkes çok yardımcı oldu. Herkes yangın tüpleriyle geldi yangını söndürmeye çalıştı. Daha sonra itfaiye geldi söndürmeye çalışıyor" dedi.