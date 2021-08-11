Besle Kargayı Oysun Gözünü Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Yüzyıllar boyu kulaktan kulağa aktarılan sözlü kültür unsurlarından biri de deyimler ve atasözleridir. Bu atasözleri hayatın hemen hemen her alanında kullanılmakta ve tecrübelerin aktarılmasına aracı olmaktadır. Bu kapsamda araştırılan "Besle kargayı oysun gözünü atasözünün anlamı nedir" sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte Besle kargayı oysun gözünü atasözünün uzun ve kısa anlamı, TDK açıklaması ve cümle içinde kullanım örnekleri.

BESLE KARGAYI OYSUN GÖZÜNÜ TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Besle kargayı oysun gözünü" atasözü; "Emek harcanan, iyilik yapılan bazı kişiler bu iyiliklerin kıymetini bilmeyip nankörlük edebilir" anlamında söylenir. Bu atasözü, iyilikbilir olmayanlar, iyiliğe karşı kötülük edenler, nankörler için söylenir. Kıymet bilmez kişiler kendilerine yapılan iyiliklerin karşılığını kötülükle verebilir. Bu durumda bu atasözü söylenir. İyiliğin kıymetini bilmeyecek kimselere ödün vermemek gerektiği mesajını verir.

BESLE KARGAYI OYSUN GÖZÜNÜ NE DEMEK?

Kargalar cana yakın hayvanlar değildir. Vahşi ve saldırgan yapıları gereği kargaları evcilleştirmek oldukça zordur. İnsanları ve kendi türünden olmayan hayvanları tehdit olarak algılarlar. Bu nedenle, kendisine yardım etmek ve beslemek için yaklaşan insanlara dahi saldırmaya eğilimlilerdir. Bu durumdan hareketle üretilen "besle kargayı oysun gözünü" atasözü, insan ilişkilerindeki nankörlüğü örneklemek üzere kullanılır. Bu atasözüne göre nankör ve hatır bilmez kimseler, kendilerine yapılan iyilikleri unutarak günü geldiğinde bu iyilikleri yapan kişiye kötülük yapabilir. Yıllarca yapılan iyiliklerin bir anlığına yapılmaması halinde tüm emekler unutulabilir. Yapılan iyiliğe karşılık vermeyen ve nankörlük eden kişiler için bu atasözü kullanılır.

BESLE KARGAYI OYSUN GÖZÜNÜ ÖRNEKLERİ

Sana yaptığım iyiliklerin karşılığını böyle mi veriyorsun, besle kargayı oysun gözünü!

BESLE KARGAYI OYSUN GÖZÜNÜ BENZERİ ATASÖZLERİ

Besledik büyüttük danayı, şimdi tanımaz oldu anayı

Menfaati bitenin, nankörlüğü başlar.

Duvar yapıldıktan sonra duvarcı unutulur.