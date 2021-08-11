Beyşehir Gölü’nde tekne faciası: 1 balıkçı aranıyor!

Balıkçılardan teknesi alabora olan Mevlüt Uyanık'ın ise kayıp olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine gölde detaylı arama yapıldı. Gece geç saatlere kadar süren arama çalışması sonucu Uyanık'tan ize rastlanılmadı. Arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. Çalışmaya polis ve itfaiye ekipleri ile AFAD'ın su altı kurtarma ekibi de katıldı. Aramalara askeri helikopterle de havadan destek verildi. Şu ana kadar yapılan aramalarda Mevlüt Uyanık bulunamazken, çalışmalar sürüyor.