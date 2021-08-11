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Giriş Tarihi: 11.8.2021 14:41

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları ve kararları ne olacak?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları ve kararları ne olacak?

Edinilen son dakika bilgisine göre, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün yapılacak. Bu noktada, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleştirilecek olan Bilim Kurulu Toplantısı, video konferans yöntemi ile yapılacak. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları ne olacak? Detaylar haberimizde.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün yapılacak. Belirli aralıklarla gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek ve Sağlık Bakanı Koca başkanlığında yapılacak. Bu doğrultuda, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları ne olacak? İşte detaylar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de canlı açıklama yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında aşılama çalışmaları, koronavirüs seyri, yerli aşı ve varyantlar konusunun ele alınması bekleniyor.

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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları ve kararları ne olacak?
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