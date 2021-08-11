Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları ve kararları ne olacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün yapılacak. Belirli aralıklarla gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek ve Sağlık Bakanı Koca başkanlığında yapılacak. Bu doğrultuda, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları ne olacak? İşte detaylar...