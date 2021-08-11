Cansız ya da ölü aşı olarak tabir edilen inaktif aşı ile mRNA aşıları hakkında bilgi edinmek isteyenler "Biontech ve Sinovac aşıları inaktif mi, inaktif aşı ne demek?" sorusuna yanıt arıyor. Ülkemizde Covid-19 salgını ile ilgili vatandaşların tercihlerine göre; Biontech ya da Sinovac aşısı uygulandığı biliniyor. Hastalığa karşı bağışıklık oluşturmada en etkili kısmın ise bu türdeki aşılarda en az 2 doz uygulanması gerektiği oluyor. Peki; Biontech ve Sinovac aşıları inaktif mi, inaktif aşı ne demek? mRNA ve inaktif aşılar hangileri?
İNAKTİF AŞI NEDİR?
İnaktif aşı ölü aşı demektir. İnaktif aşılar uzun süredir kullanılan, güvenilir tercihtir. Çocuk felci ve bazı tip grip aşıları bu teknik kullanılarak üretildi. İnaktif aşılar ısı, kimyasallar ve radyasyon kullanılarak virüslerin kendilerini kopyalarak çoğalmalarını engellenmesi ile üretiliyor. Bu virüsler çoğalamasa da bağışıklık sistemini tetikleyebiliyor. Canlı aşılara kıyasla bağışıklık süresi kısadır. Bu aşının en büyük avantajları denenmiş ve güvenli olarak bilinen bir teknik olması ve bağışıklık sistemi zayıf insanlarda bile kullanılabiliyor olması. En büyük dezavantajı ise etkinliğinin düşük olması nedeniyle birden fazla doz kullanılmasının gerekliliği.
İnaktif COVID-19 aşısı, COVID-19'a neden olan Yeni Koronavirüs'ün (SARS-CoV-2) kimyasal ve fiziksel uygulamalardan geçirilerek hastalık yapıcı özelliğinin ortadan kaldırılmasıyla elde edilen, vücutta bağışıklık yanıtı oluşturabilen cansız virüs aşısıdır.