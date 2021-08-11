Cansız ya da ölü aşı olarak tabir edilen inaktif aşı ile mRNA aşıları hakkında bilgi edinmek isteyenler "Biontech ve Sinovac aşıları inaktif mi, inaktif aşı ne demek?" sorusuna yanıt arıyor. Ülkemizde Covid-19 salgını ile ilgili vatandaşların tercihlerine göre; Biontech ya da Sinovac aşısı uygulandığı biliniyor. Hastalığa karşı bağışıklık oluşturmada en etkili kısmın ise bu türdeki aşılarda en az 2 doz uygulanması gerektiği oluyor. Peki; Biontech ve Sinovac aşıları inaktif mi, inaktif aşı ne demek? mRNA ve inaktif aşılar hangileri?