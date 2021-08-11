Bursa’da parkta erkek cesedi bulundu

Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi'ndeki Kamberler Parkı'nda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede, vücudunun bazı bölgelerinde darp izleri olan bu kişinin öldüğü belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve 35 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu anlaşılan ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cesedin kimliğinin tespiti ve olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor.