Canı pahasına ormanı korudu! "Beni ateşin içinden çıkardılar"





Bir traktör ve arazöz geldi. Traktör geldikten sonra aşağıya geçtim. Aşağısı kapanmıştı. Üst tarafa dolandım. Üst tarafım da tamamen alevlerle sarılıydı. 100 metre civarında bir orman yolu var. 'Bu yolu çıkarsam canımı kurtarabilirim.' dedim. Oraya koştum. Kaç dakika koştuğumu bilmiyorum. Oraya çıktım. Canım adeta orada bitti. Şefimizi aradım. 'Mustafa Bey ben yandım, beni acele alın.' dedim.