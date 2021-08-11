Canı pahasına ormanı korudu! "Beni ateşin içinden çıkardılar"

Eskişehir'de görev yapan 30 yıllık Orman Muhafaza Memuru Yaşar Kozakbaş, Denizli'de yangın çıktığı gün yapılan anonsla yola çıktı. Olay yerine vardıklarında kendilerini alevlerin arasında bulduklarını belirten 2 çocuk babası Kozakbaş, "Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'ni alevlerin sardığını gördük. Aşırı rüzgar nedeniyle alevler hızla yayıldı.
Bir traktör ve arazöz geldi. Traktör geldikten sonra aşağıya geçtim. Aşağısı kapanmıştı. Üst tarafa dolandım. Üst tarafım da tamamen alevlerle sarılıydı. 100 metre civarında bir orman yolu var. 'Bu yolu çıkarsam canımı kurtarabilirim.' dedim. Oraya koştum. Kaç dakika koştuğumu bilmiyorum. Oraya çıktım. Canım adeta orada bitti. Şefimizi aradım. 'Mustafa Bey ben yandım, beni acele alın.' dedim.
Aşağıdan gelip, ateşten girememişler. Yukarıdan dolaşmışlar ateşten girememişler. Bir zaman sonra geldiler. Beni ateşin içinden çıkarttılar. Dakikalarca alevlerin arasında kaldım. İnsanın soluğu kesiliyor. Eşim, çocuklarım geldi gözümün önüne. Her şey bitti. Buraya kadarmış dediğim anda beni alevlerin arasından aldılar" diye konuştu.
VÜCUDUNUN YÜZDE 40' YANDI
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Kozakbaş'ın oğlu Yüksel Kozakbaş babasının başından ayrılmıyor. Hastanenin Başhekimi Uzman Dr. Anıl Uçan, Kozakbaş'ın 3 Ağustos'ta Eskişehir'e sevk edildiğini ve Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alındığını kaydetti. Gecikmeden müdahale yapılıp hastanın ameliyata alındığını anlatan Uçan, "Vücudunun yüzde 40'ında yanık tespit edildi.
Ciddi hayati tehlike oluşturacak yanıklar. Şu anda hastamız yoğun bakımda. Genel durumu iyi. Yardımla yemek yiyebiliyor. Önünde uzun bir tedavi süreci var. Yoğun bakım ve kritik süreç devam edecek. Bundan sonra tekrar ameliyata alınması gerekebilir" diye konuşt