Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayında belli olacak! Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Çarşamba MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Bu haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Devreden büyük ikramiye 194 milyon TL'yi geçerken bilindiği üzere Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri canlı yayında kazandıran numaralar açıklanıyor. Bir kolonda 90 numaranın bulunması ve bu 90 numaradan 6 tanesinin işaretlenerek oynanılması şeklinde gerçekleştirilen Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Çarşamba MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 11 Ağustos 2021 Çarşamba.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 11 Ağustos tarihinde saat 21.30'da başlayacak.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.