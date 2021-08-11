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Haberler Yaşam Haberleri Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayında belli olacak! Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Çarşamba MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 11.8.2021 18:13

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayında belli olacak! Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Çarşamba MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayında belli olacak! Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Çarşamba MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu sevenlerin yakından takip ettiği Çılgın Sayısal Loto sonuçları 11 Ağustos Çarşamba akşamı belli olacak. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak olan çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklanacak olup büyük ikramiye vatandaşlar tarafından bekleniyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün düzenlenen Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Çarşamba MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar!

Bu haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Devreden büyük ikramiye 194 milyon TL'yi geçerken bilindiği üzere Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri canlı yayında kazandıran numaralar açıklanıyor. Bir kolonda 90 numaranın bulunması ve bu 90 numaradan 6 tanesinin işaretlenerek oynanılması şeklinde gerçekleştirilen Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Çarşamba MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 11 Ağustos 2021 Çarşamba.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 11 Ağustos tarihinde saat 21.30'da başlayacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayında belli olacak! Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Çarşamba MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı
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