Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayında belli olacak! Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Çarşamba MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Bu haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Devreden büyük ikramiye 194 milyon TL'yi geçerken bilindiği üzere Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri canlı yayında kazandıran numaralar açıklanıyor. Bir kolonda 90 numaranın bulunması ve bu 90 numaradan 6 tanesinin işaretlenerek oynanılması şeklinde gerçekleştirilen Milli Piyango Online ile 11 Ağustos Çarşamba MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 11 Ağustos 2021 Çarşamba.