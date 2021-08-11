‘Çocuklarım benim gibi annesiz büyümesin’

Antalya
'nın Muratpaşa
ilçesinde geçen yıl Rus asıllı Ayşe Kasanova
, evi tadilata girince iki çocuğuyla boşandığı eşinin ailesinin evine geldi. Alper T.A. (40), tabancayla kapıya dayandı. Kasanova, cep telefonundaki KADES
uygulamasının butonuna bastı. 3 dakika sonra polis geldi. Özel Harekât polisleri Alper T.A.'yı gözaltına aldı. Tukuklanan Alper T.A., kısa süre önce elektronik kelepçe takılıp, izinli olarak cezaevinden çıktı. Kasanova şunları söyledi: "Beni öldürmek istiyor. 14 yaşındaki kızımı da öldürecekmiş. Bu korku ile yaşamak istemiyorum. Benim sonum diğer kadınlar gibi olsun istemiyorum. Ben annesiz büyümüşüm. 8 yaşındayken annemi kaybettim. Annesizlik ne demek biliyorum. Şimdi çocuklarım da bensiz kalacak. Cinayetten sonra mı önlem alınacak." DHA