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Giriş Tarihi: 11.8.2021

‘Çocuklarım benim gibi annesiz büyümesin’

‘Çocuklarım benim gibi annesiz büyümesin’

KADES ihbarıyla ölümden kurtulan Ayşe Kasanova, kendisini ölümle tehdit eden eski eşinin cezaevinden izinli çıkmasıyla kâbus yaşamaya başladı: Sonum diğer kadınlar gibi olmasın

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde geçen yıl Rus asıllı Ayşe Kasanova, evi tadilata girince iki çocuğuyla boşandığı eşinin ailesinin evine geldi. Alper T.A. (40), tabancayla kapıya dayandı. Kasanova, cep telefonundaki KADES uygulamasının butonuna bastı. 3 dakika sonra polis geldi. Özel Harekât polisleri Alper T.A.'yı gözaltına aldı. Tukuklanan Alper T.A., kısa süre önce elektronik kelepçe takılıp, izinli olarak cezaevinden çıktı. Kasanova şunları söyledi: "Beni öldürmek istiyor. 14 yaşındaki kızımı da öldürecekmiş. Bu korku ile yaşamak istemiyorum. Benim sonum diğer kadınlar gibi olsun istemiyorum. Ben annesiz büyümüşüm. 8 yaşındayken annemi kaybettim. Annesizlik ne demek biliyorum. Şimdi çocuklarım da bensiz kalacak. Cinayetten sonra mı önlem alınacak." DHA
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‘Çocuklarım benim gibi annesiz büyümesin’
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