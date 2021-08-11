Deneyimli kameraman koronavirüs kurbanı

Koronovirüs nedeniyle hayata veda eden medya çalışanlarının sonuncusu deneyimli kameraman Hacı Mehmet Şahin
oldu. Şahin koronavirüse yakalanmasının ardından durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildi. 39 yaşındaki Şahin, 11 gün süren mücadelesinin ardından koronavirüse yenik düştü. Sevenlerini yasa boğan Şahin'in geçtiğimiz yıl akciğer kanseri nedeniyle annesini kaybettiği öğrenildi. Eşiyle birçok zorluğu atlattıklarını belirten Meral Şahin
, "6 yıldır evliyiz. Yuvamızı kurmak için birçok zorluk yaşadık. Keşke burada olsaydı bir ömür onunla hayat mücadelesi vermeye razıydım" dedi. Eski çalışma arkadaşı sunucu Ersoy Dede
, Şahin'den "dünya iyisi biri" olarak bahsederken, maç spikeri olan komşusu Ali Ferahbot
ise onun herkes tarafından sevildiğini söyledi.