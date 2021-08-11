Düzce emniyetinden kaçakçılara ağır darbe

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yapmış oldukları istihbari çalışmalar ve takip sonucu, Düzce'de bir iş yerine ve bu iş yerine mal getirdiği tespit edilen bir TIR'a operasyon düzenlendi. İşyerinde yapılan aramalarda değişik markalarda üzerlerinde mükerrer TAPDK bandolü bulunan her biri 1'er kilogramlık olan 276 paket tütün ele geçirilirken, TIR'da yapılan aramalarda ise 934 karton koli içerisinde 9 ton 340 kilogram olmak üzere toplamda 9 ton 616 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili Tır şoförü ve iş yeri sahibi hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.