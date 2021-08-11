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Giriş Tarihi: 11.8.2021 16:16 Son Güncelleme: 11.8.2021 16:16

En düşük emekli maaşı ne kadar? 2021 Emekli maaşı tablosu

En düşük emekli maaşı ne kadar? 2021 Emekli maaşı tablosu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emekli maaşı zamlandı. 13 milyon emeklinin merakla beklediği zamlar açıklandı. Peki, BAĞ-KUR, SSK ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte 2021 emekli maaşları listesi…

Emeklilere ve memurlara yapılacak zamlar, 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenirken Ocak ve Temmuz aylarında, yılda 2 kere olmak üzere zam yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 5 Temmuz 2021'de açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon 17,53. Buna göre memur maaşlarına ve tüm emeklilere yüzde 8.45 zam yapıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Enflasyon rakamından kaynaklı zamla birlikte en düşük emekli maaşı BAĞ-KUR esnaf emeklisi için 1,912 Türk Lirası, BAĞ-KUR tarım emeklisi 1.802 Türk Lirası, SSK emekli maaşı ise 2.624 Türk Lirası oldu. En düşük memur emeklisi aylığı ise 3.021'den 3.276'ya yükseldi.

2021 Emekli Maaşları Listesi

En Düşük SSK ve BAĞ-KUR Emekli Maaşı Tablosu

OCAK

TEMMUZ

SSK (2000 öncesi)

2.420

2.624

SSK (2000 sonrası)

1.500

1.627

BAĞ-KUR (esnaf)

1.763

1.912

BAĞ-KUR (tarım)

1.662

1.802

Memur Emeklisi Maaş Tablosu

OCAK

TEMMUZ

Müsteşar (1/1)

10.886

11.806

Genel müdür (1/1)

9.622

10.435

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

3.692

4.004

Memur (Lisans - 1/4)

3.612

3.918

Öğretmen (1/4)

3.715

4.029

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

6.307

6.840

Baş komiser (1/4)

3.842

4.167

Polis memuru (8/1)

3.842

4.167

Hemşire (Lisans - 1/4)

3.611

3.916

Mühendis (1/4)

4.531

4.913

Teknisyen (Lise -1/4)

3.153

3.419

Profesör (1/4)

8.618

9.346

İmam-hatip

3.715

4.029

Avukat (1/4)

3.715

4.029

En düşük memur emekli aylığı

3.021

3.276

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En düşük emekli maaşı ne kadar? 2021 Emekli maaşı tablosu
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