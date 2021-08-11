Enişte cinayetinin nedeni taksi çıktı

İstanbul'da kayınbiraderi ile taksi yüzünden tartışan enişte dehşet saçtı. Aracın kendisine ait olduğunu iddia eden kayınbirader, eniştesine saldırınca öfkesine hâkim olamayan enişte kayınbiraderini öldürdü.

Olay geçtiğimiz aylarda Eyüpsultan'da meydana geldi. Cezaevinden yeni çıkan Fehim Demirezen eniştesi İsmet K.'nın çalıştırdığı ticari taksinin kendisine ait olduğunu iddia ederek sık sık para istiyordu. Ticari taksinin borçlarını ödeyen İsmet K., kayınbiraderinin baskılarına rağmen aracı oğlu Atilla K., ile birlikte çalıştırıyordu. Gece vardiyasında çalışan Atilla K., iş çıkışı evinin önüne geldiğinde dayısı Fehim Demirezen'i alkollü bir vaziyette kendisini beklerken gördü. İkili arasında araç yüzünden tartışma çıkınca Fehim Demirezen öfkelenerek araca zarar vermeye başladı.

ENİŞTE KURŞUNU CAN ALDI

Dayısının araca zarar vermesini engelleyemeyen Atilla K., babasını arayarak yardım istedi. İsmet K., kayınbiraderinin araca zarar verdiğini görünce araçtan çıkardığı sopa ile Fehim Demirezen'e saldırmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eve çıkarak silahını alan İsmet K., önce havaya ardından kayınbiraderine ateş etti. Göğsünden yaralanan Fehim Demirezen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken İsmet K., ve Atilla K., olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

'CEZAEVİNDEYKEN BORÇLARINI ÖDEDİM'

Emniyette işlemleri tamamlanan İsmet K., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda İsmet K., hakkında 'Kasten Adam Öldürme' suçu kapsamında müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan İsmet K., Fehim Demirezen'in uyuşturucudan dolayı cezaevine girdiğini bu dönemde dışarıda olan borçlarını ödemesi koşuluyla ortağı olduğu taksi plakasını kendisine verdiğini anlattı.

10 YIL HAPİS CEZASI

İsmet K., ifadesinin devamında olay günü taksiye çıktığı sırada silahının olduğunu kayınbiraderinin saldırısını engellemek amacıyla havaya ateş etmek istediğini ancak vücuduna isabet ettiğini anlattı. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonunda İsmet K.'yı üzerine atılı suçlamadan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim yapan heyet sanığı toplamda 10 yıl hapse mahkûm etti.