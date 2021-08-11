Eşi Hatice Soysal’ı yastıkla boğan cani koca Adnan Soysal’la ilgili flaş gelişme!

KADEMDEN 'TAKİPTEYİZ' AÇIKLAMASI

Duruşma sonu açıklama yapan KADEM avukatları 'KADEM olarak, sosyal yapı farkı gözetmeksizin toplumun her kesiminde işlenen bu vahşi cinayetlere karşı, kadın-erkek ayrımı yapılmadan güçlü bir sesin yükselmesi gerektiğine ve vicdanları teskin edecek bir hükmün gerekliliğine inanıyoruz.' diyerek failin hak ettiği en ağır ve caydırıcı cezaya çarptırılması için dava sürecinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.