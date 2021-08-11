Eşi Hatice Soysal’ı yastıkla boğan cani koca Adnan Soysal’la ilgili flaş gelişme!

Sultanbeyli'de 7 Ocak 2021 tarihinde eşi Hatice Soysal'ı (39) uyuduğu sırada önce boynundan bıçaklayarak ardından boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Adnan Soysal (36) hakkında 'Eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.
TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI TALEP EDİLDİ
İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın 2. celsesi bugün gerçekleşti. Duruşmaya katılması için tutuklu sanık Adnan Soysal, mahkeme salonuna getirilirken müşteki ile KADEM avukatları ve sanık avukatı da mahkeme salonunda yerini aldı. KADEM avukatları mahkeme heyetinden duruşmaya müdahil olma talebinde bulunurken müşteki avukatları sanık Adnan Soysal'ın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.
AKIL SAĞLIĞI İÇİN RAPOR BEKLENECEK
Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, KADEM avukatlarının duruşmaya müdahil olma talebini kabul ederken, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan sağlık raporu gelmesinin beklenmesine karar verdi. Aynı zamanda mahkeme, sanığın tutukluluk halinin de devamına da karar vererek duruşmayı erteledi.
KADEMDEN 'TAKİPTEYİZ' AÇIKLAMASI
Duruşma sonu açıklama yapan KADEM avukatları 'KADEM olarak, sosyal yapı farkı gözetmeksizin toplumun her kesiminde işlenen bu vahşi cinayetlere karşı, kadın-erkek ayrımı yapılmadan güçlü bir sesin yükselmesi gerektiğine ve vicdanları teskin edecek bir hükmün gerekliliğine inanıyoruz.' diyerek failin hak ettiği en ağır ve caydırıcı cezaya çarptırılması için dava sürecinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.