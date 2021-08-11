Gaziantep’te yıldırım düşen genç öldü

Şahinbey ilçesinin Yeşilvadi Millet bahçesinin karşısında bulunan tepede ailesiyle birlikte sebze kurutma tezgâhı kurarak sebze kurutan Mehmet Deniz, kent genelinde etkili olan sağanak yağış sırasında bazı aile üyeleriyle birlikte sebzelerin ıslanmaması için üzerlerini örtmeye çalışırken yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği 21 yaşındaki genç ailesinin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mehmet Deniz'in cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.