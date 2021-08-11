Hamile eşini bırakıp, yangına koştu! "Ben başımın çaresine bakarım, yeter ki yangın sönsün"

"YETER Kİ YANGIN SÖNDÜRÜLSÜN "

Her an doğum yapması beklenen eşi Aydan Aslan da evde kendi başının çaresine baktı. Eşiyle gurur duyduğunu söyleyen Aydan Aslan, "Sen git, ben başımın çaresine bakarım dedim. Zaten kendisi de yangınla mücadeleye katılmak istiyordu. Gitmesini söyledim. Çünkü bu memleket bizim. Ormanlarımız bizim için çok değerli. Sancılarım oluyor ama ben bir şekilde kendime bakabilirim. Ambulans çağırırım, komşulardan yardım isterim. Yeter ki yangın söndürülsün. Çocuklarımız bu ormanları bilsin, kamp yapabilsin, arılar bal yapabilsin, zeytinler yetişsin" dedi.