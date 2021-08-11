Hamile eşini bırakıp, yangına koştu! "Ben başımın çaresine bakarım, yeter ki yangın sönsün"

Muğla Köyceğiz'de 15 yıl Köyceğizspor'da top koşturan ve kısa bir dönem turizm sektöründe çalışan 40 yaşındaki Melih Aslan, yangın çıktığını duyunca gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangınla mücadele ederken 3 kez zehirlendi, hastaneye yatırıldı. Dinlenmesi gerekirken kendisi gibi alevlerle mücadele eden arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi. Serumunu bitirir bitirmez tekrar ekibine katılarak söndürme çalışmalarına devam etti.
KIZIM HER AN DOĞABİLİR
Marmaris İçmeler'deki 27 Haziran'daki orman yangınında alevlerle savaşırken şehit olan Görkem Hasdemir'in çocukluk arkadaşı olan Melih Aslan, orman yangının ilk çıktığı andan beri hem Köyceğiz'de hem Dalaman'da söndürme çalışmalarına katıldı. Eşi 9 aylık hamile olan Aslan, "Eşim her an doğum yapabilir. İkra ismini koymayı düşünüyoruz. İkra her an doğabilir. Ama ben yangının ilk çıktığı anda evde oturamadım. Yangın söndürme çalışmalarına katılmak istedim. Eşim yangınla mücadeleye katılmamı destekledi. 'Ben evde kendi başımın çaresine bakarım' dedi. Eşimi evde bırakarak söndürme çalışmalarına katıldım" dedi.
GELECEĞİMİZ İÇİN CANIMIZI VERMEYE GİTTİK
6 yaşında bir oğlu olan Melih Aslan , "Ekip arkadaşlarımla birlikte alevlerle savaştım. Geleceğimiz için canımızı vermeye gittik. 6 yaşındaki oğlum Mehmet Ayhan da yangın söndürme çalışmalarında bana destek verdi. Yeni doğacak bütün çocuklar, ünlü Köyceğiz portakalını tadabilsin diye. Ağaçların ne kadar kıymetli olduğunu bilsin diye bir katkı verebildiysek ne mutlu bize." Dedi.
"YETER Kİ YANGIN SÖNDÜRÜLSÜN "
Her an doğum yapması beklenen eşi Aydan Aslan da evde kendi başının çaresine baktı. Eşiyle gurur duyduğunu söyleyen Aydan Aslan, "Sen git, ben başımın çaresine bakarım dedim. Zaten kendisi de yangınla mücadeleye katılmak istiyordu. Gitmesini söyledim. Çünkü bu memleket bizim. Ormanlarımız bizim için çok değerli. Sancılarım oluyor ama ben bir şekilde kendime bakabilirim. Ambulans çağırırım, komşulardan yardım isterim. Yeter ki yangın söndürülsün. Çocuklarımız bu ormanları bilsin, kamp yapabilsin, arılar bal yapabilsin, zeytinler yetişsin" dedi.