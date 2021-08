Hamile eşini bırakıp, yangına koştu! "Ben başımın çaresine bakarım, yeter ki yangın sönsün"

KIZIM HER AN DOĞABİLİR

Marmaris İçmeler'deki 27 Haziran'daki orman yangınında alevlerle savaşırken şehit olan Görkem Hasdemir'in çocukluk arkadaşı olan Melih Aslan, orman yangının ilk çıktığı andan beri hem Köyceğiz'de hem Dalaman'da söndürme çalışmalarına katıldı. Eşi 9 aylık hamile olan Aslan, "Eşim her an doğum yapabilir. İkra ismini koymayı düşünüyoruz. İkra her an doğabilir. Ama ben yangının ilk çıktığı anda evde oturamadım. Yangın söndürme çalışmalarına katılmak istedim. Eşim yangınla mücadeleye katılmamı destekledi. 'Ben evde kendi başımın çaresine bakarım' dedi. Eşimi evde bırakarak söndürme çalışmalarına katıldım" dedi.