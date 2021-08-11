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Giriş Tarihi: 11.8.2021 11:20

İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Bugün İstanbul’un çeşitli ilçelerinde arıza kaynaklı ve planlı su kesintileri yaşanıyor. Yaşadığı bölgede su temin edemeyen vatandaşlar, İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, Arnavutköy, Eyüpsultan, Çekmeköy sular ne zaman gelecek gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 11 Ağustos İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bugün için İstanbul genelinde planlanan su kesintilerini liste halinde yayınladı. Çeşitli ilçelerde suları kesilen pek çok vatandaş, İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek diye araştırıyor. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler? İşte İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı!

11 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Anadolu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.08.2021 09:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.08.2021 10:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 11.08.2021 09:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

11 AĞUSTOS İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin güncel duyurusuna göre;

10 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 3 milyon 332 bin metreküp,

11 Ağustos 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı %63,88.

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İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
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