İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bugün için İstanbul genelinde planlanan su kesintilerini liste halinde yayınladı. Çeşitli ilçelerde suları kesilen pek çok vatandaş, İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek diye araştırıyor. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler? İşte İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı!

11 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Anadolu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.08.2021 09:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.08.2021 10:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.