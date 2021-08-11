İstanbul’da film gibi olay: İnternetten tanıştılar kabusu yaşadılar!

KAÇMAYA ÇALIŞAN GASPÇIYI MAHALLELİ YAKAYIP EVE KAPATTI



Rehin tutuldukları apartman dairesinin ikinci katından bir marketin tentesine atlayarak kurtulan İranlı çiftin yardımına koşan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen market sahibi Fahrettin Kızılağıl, "Sabah 5 buçuk sıralarında oldu olay. Arkadaşlarım haber verince ben de hemen geldim buraya. Üst katımızda otura Afganlar 2 İranlıyı gasp etmişler. El ve ayakları bağlı olan karı koca bir yolunu bulup atlamışlar. Dükkanımın üzerindeki brandaya atlayarak kurtulmuşlar. Geldiğimizde burası kalabalıktı. Kaçan Afganlar oldu. Mahalledeki arkadaşlar peşlerinde koşmuş ama izlerini kaybetmişler. Kaçmaya çalışanlardan birini de tutarak evden içeri attık ve polisin gelmesini bekledik. Bazen haberlerde izliyoruz ama biz burada yaşayınca çok şaşırdık. 2 Afgan bir araya gelince çete oluyormuş zaten" dedi.