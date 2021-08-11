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Giriş Tarihi: 11.8.2021 09:05 Son Güncelleme: 11.8.2021 09:08

İstanbul'da vicdanları sarsan olay: Köpeği öldüresiye dövdü!

İHA
İstanbul’da vicdanları sarsan olay: Köpeği öldüresiye dövdü!

İstanbul Ataşehir’de vicdanları sarsan bir olay yaşandı. Bir cani, tavuklarına saldırdığı gerekçesi ile sokak köpeğini sopayla dövdü. O anlar kameraya böyle yansıdı...

Olay dün sabah saat 07.30 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş tavuklarını yayılmaları için evinin yanındaki boş arsaya çıkarttı. Bu esnada sokakta bulunan köpek tavuklara saldırdı.

Bunun üzerine öfkelenen şahıs sopasını alarak köpeğin yanına gitti. Saldırgan şahıs bahçede sıkıştırdığı köpeği sopa ile öldüresiye dövdü.

Köpek, kendisini bulan hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya şahitlik yapan mahalle sakini, "Sabah uyuyordum, köpeğin bağırma sesleriyle uyandım ve cama çıktım. Baktığımda adamın köpeği sopayla dövdüğünü gördüm. Adamın hızla vurmasından dolayı sopası karşı arsaya fırladı. Daha sonra adamın çocukları geldi adamı sakinleştirerek götürdü. Tavuklarını sabah erken saatte çıkardığı için köpekler iki tane tavuğunu yemiş ondan dolayı saldırmış" dedi.

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İstanbul'da vicdanları sarsan olay: Köpeği öldüresiye dövdü!
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