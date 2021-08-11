İstanbul’da vicdanları sarsan olay: Köpeği öldüresiye dövdü!

Olaya şahitlik yapan mahalle sakini, "Sabah uyuyordum, köpeğin bağırma sesleriyle uyandım ve cama çıktım. Baktığımda adamın köpeği sopayla dövdüğünü gördüm. Adamın hızla vurmasından dolayı sopası karşı arsaya fırladı. Daha sonra adamın çocukları geldi adamı sakinleştirerek götürdü. Tavuklarını sabah erken saatte çıkardığı için köpekler iki tane tavuğunu yemiş ondan dolayı saldırmış" dedi.