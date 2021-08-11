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Giriş Tarihi: 11.8.2021 19:39

İşte köpeği döven şüpheli hakkında verilen o karar!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
İşte köpeği döven şüpheli hakkında verilen o karar!

İstanbul Ataşehir’de bir şahıs tavuklarına saldırdığı gerekçesi ile sokakta yaşayan köpeği sopayla vurarak acımasızca dövdü. Veterinere götürülen köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken olaydan sonra gözaltına alınan Hasan Kılıç, getirildiği adliyede tutuklama talebiyle  İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüpheli Hasan Kılıç hakimlikçe yaraladığı köpeğin 1 yıl boyunca rehabilitasyon masraflarını karşılamak ve  bir hayvan barınağına 100 kg mama yardımında bulunmak şartlarıyla adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Ataşehir Ferhatpaşa'da iddiaya göre mahalle sakinlerinin "Duman" adını verdikleri sokak köpekleri Hasan Kılıç'a ait tavuk ve civcivleri kovaladı. Buna sinirlenen Kılıç, eline aldığı sopayla köpeği öldüresiye dövdü. Mahalledeki hayvanseverler, yaralı köpeği veterinere götürdü.

YENİDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI
Dün polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hasan Kılıç, karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken bugün şüpheli Kılıç, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Şüpheli Hasan Kılıç, emniyetteki işlemleri ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılık, ifade almasının ardından şüpheli Kılıç'ı "Hayvanları Kanuna Aykırılık" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

ÇOK PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Şüpheli Kılıç, Hakimlikteki sorgusunda "Olay günü 8 adet tavuğun yerde ölmüş vaziyette olduğunu gördüm. Tavuğu köpeğin ağzından almaya çalışırken köpek üzerime geldi. Sonrasında köpeğe vurarak tavuğu almaya çalıştım. Tavuk öldü yere düştü, köpek de kaçtı. Ben kendim hayvan beslerim. Kasten köpeği dövme gibi bir durumum söz konusu değildir.' diyerek çok pişman olduğunu ve tutuksuz yargılanmayı talep ettiğini belirtti.

KÖPEĞİN 1 YILLIK MASRAFLARINI KARŞILAMA VE 100 KG MAMA BAĞIŞI ŞARTI
İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği sorgusunun ardından Kılıç'ın tutuklanma talebini reddederek şüpheli adam hakkında yaralanmasına sebep olduğu köpeğin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün belirleyeceği Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 yıl boyunca yaralanma ve sonrasındaki rehabilitasyon masraflarını karşılamak şeklindeki adli kontrol hükümlerini uyguladı. Ayrıca Hakimlik, şüpheli Kılıç'ın 15 gün içerisinde bir hayvan barınağına 1 defaya mahsus olmak üzere 100 kilogram yardımda bulunması şartıyla adli kontrol tedbiri uyguladı. Şüpheli Kılıç, bu şekildeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

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İşte köpeği döven şüpheli hakkında verilen o karar!
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