İşte köpeği döven şüpheli hakkında verilen o karar!

ÇOK PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Şüpheli Kılıç, Hakimlikteki sorgusunda "Olay günü 8 adet tavuğun yerde ölmüş vaziyette olduğunu gördüm. Tavuğu köpeğin ağzından almaya çalışırken köpek üzerime geldi. Sonrasında köpeğe vurarak tavuğu almaya çalıştım. Tavuk öldü yere düştü, köpek de kaçtı. Ben kendim hayvan beslerim. Kasten köpeği dövme gibi bir durumum söz konusu değildir.' diyerek çok pişman olduğunu ve tutuksuz yargılanmayı talep ettiğini belirtti.