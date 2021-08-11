İzmir’de 7 kişiye gözyaşlarıyla veda

İzmir'in Kemalpaşa
ilçesinde geçen pazar günü Hamza Baba Türbesi'ni ziyaret edip yaşadıkları Kınık'a dönmek için yola çıkanları taşıyan İlhan Suay (55) yönetimindeki minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 13 kişi yaralanmıştı. Kazada ölen 8 kişiden Dudu Özcan'ın (8) cenazesi dün Taştepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Şoför İlhan Suay'ın cenazesi Aziziye Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazada ölen Remzi Kandemir
(7), Neriman Onuş
(51), Sude Onuş
(11), Gönül Özcan
(60), Ümmühan Kandemir
(50) ve Elif Karadağ
(57) için ise Kınık'ın Taştepe Mahallesi'ndeki cemevinde toplu tören düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP ve MHP milletvekilleri ile yöneticilerin yanı sıra Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve çok sayıda vatandaş törene katıldı. Yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı törende, kılınan namaz sonrası cenazeler, mahalle mezarlığında toprağa verildi.