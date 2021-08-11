Jandarma takibe aldığı çiftçiyi suç üstü yakaladı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yukarı Olunlu köyünde 27 yaşındaki O.B. isimli kişinin bahçesine kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüpheliyi takibe alan jandarma ekipleri, eve operasyon düzenledi.

Yapılan arama ve araştırmada şüphelinin evine ait bahçede etrafı çadırla kapatılmış arazi içinde 150 kök kenevir yetiştirildiği tespit edildi.

Ekiplerce yerinden sökülen kenvirlere el konuldu.

Öte yandan şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramada ise 300 gram kubar esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ve fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişek ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılarak 5 bin 348 lira para cezası kesildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.