Kocaeli Gebze İlçesinde oturan B.E. isimli çocuk, geçtiğimiz günlerde kaçırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelisi olarak tespit edilen B.E.'nin Diyarbakır'da olduğunu tespit etti. Tespit ediken adrese düzenlenen operasyonda şüpheli B.E.ile kaçırılan B.E. yakalanarak gözaltına alındı. Kaçırılan B.E. annesi S.E.'ye teslim edilirken, adliyeye sevk edilen B.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.