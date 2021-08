Karabük’te ve Bartın’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Karabük'ün merkez ve Safranbolu ilçesinde gece geç saatlerde başlayan sağanak yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Karabük Safranbolu Karayolu Kireç kuyusu mevkii ile Yeşilmahalle mevkiinde yollar göle döndü. Özellikle kireç kuyusu mevkiinde bazı araçlar biriken suların içinden geçmek isterken yolda kaldılar. Yeşilmahalle mevkiinde de alt yapının yetersiz kalması sonucu yollarda su birikintisinin olması nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarındaki kömürlükler su ile doldu. Su baskınlarında şu ana kadar bir mal kaybı olmadığı, belediye görevlilerince suların boşaltılmaya başlanıldığı belirtildi.

HER YAĞMUR DA AYNI MANZARA

Karabük Zonguldak caddesinde bulunan alt geçitte de bu yağmurda da manzara değişmedi. Her yağan sağanak yağışta da olduğu gibi alt geçit su ile doldu. Trafik ekipleri ise alt geçidini araç trafiğine kapatırken, ekipler suyu boşaltmak için çalışma başlattı

Yetkililer Karabük'te metrekareye 30 kilogram, Safranbolu ilçesinde ise 35 kilogram yağmur düştüğünü, yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğini belirttiler.

BARTIN DA FELAKET DAHA BÜYÜK

Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkiinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı, evlerde mahsur kalan15 kişi karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı. Kumluca beldesi Zafer köyünde Herkeme Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı, evlerin alt katları ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

Bartın Valisi Sinan Güner ise yaptığı açıklamada; "Saat 03.00 sıralarında ilk ihbarlar gelmeye başladı. Şu an bulunduğumuz Bartın Abdipaşa Ulus karayolu üzerindeki yol, çeşitli heyelanlar nedeniyle kapalıydı. Açtık buraya kadar ulaştık ancak burada menfez göçmüş durumda. Buradan ilerisi yok. Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk. Dere yatağında evler vardı, oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı, onları kurtardık. Kumluca beldesine bağlı Akörensöküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz. Ulus'un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliği'nden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar. Yağışlar sebebiyle yaka seli meydana geldi, köprüler yıkıldı, yollarda heyelanlar meydana geldi. Çalışmalarımız devam ediyor. Bir köy kaldı ulaşamadığımız. Akörensöküler köyünde 80 yaşlarında bir kadın vatandaşımızın evi göçmüş, sele kapıldı. Arama kurtarma ekiplerimiz su ve su kenarında arıyor. Yıkılma tehlikesi olan evlerde ve araçlarında mahsur kalan yaklaşık 15 kişi şu ana kadar kurtarıldı. Bir kaybımız var, onu arıyoruz, yaşlı bir teyzemiz. Bunun dışında kalp krizinden bir can kaybımız daha var ama suya kapılma değil. Yıkılan köprü, menfez yol ve ev çok. Maddi hasar burada gerçekten sıkıntılı. Kayıp vatandaşımızı kurtaralım, maddi hasar bir şekilde hallolacak. Şu anda başka kayıp ihbarımız yok." dedi.

Kastamonu'da yoğun yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Abana, Azdavay, Pınarbaşı,Küre,İnebolu, Şenpazar, Devrekani, Daday ilçelerinde ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göçtü, araçlar sel sularına kapıldı. En çok Azdavay ilçesi selden etkilenirken, ilçenin il ile karayolu bağlantısı kesildi. Karayolu açılma çalışmaları sürüyor. Azdavay ilçesinde selde evlerinde mahsur kalan bir aile helikopter ile kurtarıldı. AFAD, Jandarma ve Sağlık ekipleri kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kastamonu'da can kaybı ihbarı gelmezken, maddi hasarın büyük olduğu belirtildi.