Kayıp Rus öğrenci ölü bulundu

Tatil için geldiği İstanbul
'da kayıplara karışan, Rus öğrenci Makar Fedoroviç Ragin'in (20), Burgazada
'da cesedi bulundu. 16 Temmuz'da tatil için İstanbul'a gelen üniversite öğrencisi Ragin, Fatih'te kaldığı otelden 28 Temmuz'da çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesine Adalar
'a gideceğini söyledikten sonra kayıplara karışan Ragin'in otelden çıktığı son anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Adalar'da çalışma başlattı. 14 gündür aranan Rus öğrencinin cansız bedeni dün sabah Burgazada'nın Kumbaros Koyu'nda vatandaşlar tarafından bulundu. Ragin'in yaklaşık 10 gün önce öldüğü ve bedeninde deformasyonlar oluştuğu öğrenildi.
Barış SAVAŞ-Yunus Emre KAVAK / SABAH