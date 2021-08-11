Kayseri’de fosil kaçakçısına suçüstü: 44 parça fosil ele geçirildi

Kayseri Merkez Kocasinan İlçesi'nde 8 milyon yıl öncesine ait fillerin atası olarak bilinen Choerolophodon Pentelici'nin yanı sıra ile birlikte zürafa, mamut ve antilop fosillerinin çıkarıldığı Yamula Barajı kıyısından fosil elde ettiği belirlenen bir kişi teknik takiple yakalandı. Kazı çalışmalarının devam ettiği baraj kıyısında dünya tarihinde ilk kez gün yüzüne çıkan türlere ait fosiller dünyanın dört bir yanından bir çok bilim adamının ilgisini çekerken, fosil kaçakçıları ise boş durmadı. Yamula Barajı kıyısında kazı yaparak elde ettiği fil dişi ile diğer türlere ait 40 fosili satmaya çalışan S.A, jandarma tarafından yakalandı. Jandarmanın aracında yaptığı aramada toplam 44 parça fosile el konulan S.A gözaltına alındı.