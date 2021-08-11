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Giriş Tarihi: 11.8.2021 13:43

Kayseri'de fosil kaçakçısına suçüstü: 44 parça fosil ele geçirildi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de fosil kaçakçısına suçüstü: 44 parça fosil ele geçirildi

Kayseri'de yamula barajı kıyısından elde ettiği 4 parça halindeki fildişi ile 40 adet farklı fosilleri satmaya çalışan bir kişi, jandarma operasyonuyla yakalandı.

Kayseri Merkez Kocasinan İlçesi'nde 8 milyon yıl öncesine ait fillerin atası olarak bilinen Choerolophodon Pentelici'nin yanı sıra ile birlikte zürafa, mamut ve antilop fosillerinin çıkarıldığı Yamula Barajı kıyısından fosil elde ettiği belirlenen bir kişi teknik takiple yakalandı. Kazı çalışmalarının devam ettiği baraj kıyısında dünya tarihinde ilk kez gün yüzüne çıkan türlere ait fosiller dünyanın dört bir yanından bir çok bilim adamının ilgisini çekerken, fosil kaçakçıları ise boş durmadı. Yamula Barajı kıyısında kazı yaparak elde ettiği fil dişi ile diğer türlere ait 40 fosili satmaya çalışan S.A, jandarma tarafından yakalandı. Jandarmanın aracında yaptığı aramada toplam 44 parça fosile el konulan S.A gözaltına alındı.

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Kayseri'de fosil kaçakçısına suçüstü: 44 parça fosil ele geçirildi
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