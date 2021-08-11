Kaza yapan araca özel inceleme

Dünya Bankası
çalışanı Sevgi Mayor
, Bodrum
'da trafik kazasında hayatını kaybederken, kiralık araç incelemeye alındı. ABD
'de yaşarken ve Dünya Bankası'nda çalışırken, pandemi nedeniyle bir yıldan fazla süredir Bodrum'da yaşayan Sevgi Mayor (56), geçtiğimiz günlerde kiraladığı araçla eşi Murat Mayor
ve 12 yaşındaki çocuğunu eve bırakıp denize gitmek istedi. Ancak, kontrolünü kaybedince, dere yatağındaki kayalıklara uçtu. Aracın içinde sıkışarak ölen Mayor'un cesedi, itfaiye tarafından çıkarılabildi. Araçta, bilirkişi tarafından yapılan ilk incelemede, hidrolik sisteminde arıza tespit edilmedi. Kazaya araçtaki bir hatanın sebep olup olmadığının belirlenmesi için serviste yapılacak ayrıntılı incelemenin ardından, adli işlemlerin yürütüleceği öğrenildi.