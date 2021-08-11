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Giriş Tarihi: 11.8.2021

Kaza yapan araca özel inceleme

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Kaza yapan araca özel inceleme
Dünya Bankası çalışanı Sevgi Mayor, Bodrum'da trafik kazasında hayatını kaybederken, kiralık araç incelemeye alındı. ABD'de yaşarken ve Dünya Bankası'nda çalışırken, pandemi nedeniyle bir yıldan fazla süredir Bodrum'da yaşayan Sevgi Mayor (56), geçtiğimiz günlerde kiraladığı araçla eşi Murat Mayor ve 12 yaşındaki çocuğunu eve bırakıp denize gitmek istedi. Ancak, kontrolünü kaybedince, dere yatağındaki kayalıklara uçtu. Aracın içinde sıkışarak ölen Mayor'un cesedi, itfaiye tarafından çıkarılabildi. Araçta, bilirkişi tarafından yapılan ilk incelemede, hidrolik sisteminde arıza tespit edilmedi. Kazaya araçtaki bir hatanın sebep olup olmadığının belirlenmesi için serviste yapılacak ayrıntılı incelemenin ardından, adli işlemlerin yürütüleceği öğrenildi.
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Kaza yapan araca özel inceleme
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